В магазинах хотят установить единую весовую единицу измерения товаров

Для торговых сетей и магазинов в России могут установить обязательное указание полного веса товара — в граммах или килограммах.

Инициатива принадлежит главе комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярославу Нилову. Он направил ее в адрес министра промышленности и торговли Антона Алиханова и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. В документе сказано, что в настоящее время в торговых объектах цены на весовые товары — например, сыры, фрукты, овощи или конфеты — указываются за килограмм, либо за 100 граммов. Депутат посетовал, что на одну и ту же категорию, как правило, устанавливаются разные единицы измерения, что затрудняет выбор наиболее выгодного предложения и, как следствие, может приводить к необоснованным тратам.

Нилов считает, что для повышения прозрачности ценообразования и защиты прав потребителей целесообразно установить единый формат указания стоимости весовых товаров во всех торговых объектах — либо в килограммах, либо в граммах.

"Например, один продает сыр по стоимости за упаковку, а другой — за 100 г. При этом на ценнике может красоваться надпись "шок-цена", создающая иллюзию большой скидки", - отметил парламентарий, сообщают "Известия".

Напомним, в Госдуму депутатами от фракции "Новые люди" внесен законопроект о том, чтобы обязать магазины бесплатно отдавать покупателям товары, при покупке которых выяснилось, что фактическая цена выше той, что указана на ценнике.