В новых правилах торговли могут закрепить единый вес товаров

Минпромторг России планирует переиздать правила продажи товаров, что может привести к закреплению единого стандарта указания веса — в килограммах или граммах.

С такой инициативой выступил Роспотребнадзор, поддержав предложение депутата Госдумы Ярослава Нилова обязать магазины указывать полную массу продукции. Как следует из ответа главы Роспотребнадзора Анны Поповой на обращение парламентария, работа над актуализацией правил уже ведется. В рамках этого процесса предложение о единых весовых единицах будет вынесено на обсуждение. Роспотребнадзор выразил готовность участвовать в этой работе как профильное ведомство.

Нилов, получив ответ, направил аналогичное обращение главе Минпромторга Антону Алиханову с просьбой включить данную поправку в новую редакцию правил. Он отметил, что необходимость таких изменений подтверждается многочисленными жалобами от потребителей и общественных организаций, которые часто путаются в неоднородных данных на ценниках, сообщают "Известия".

В настоящее время в торговых объектах цены на весовые товары — например, сыры, фрукты, овощи или конфеты — указываются за килограмм, либо за 100 граммов. Депутат посетовал, что на одну и ту же категорию, как правило, устанавливаются разные единицы измерения, что затрудняет выбор наиболее выгодного предложения и, как следствие, может приводить к необоснованным тратам.