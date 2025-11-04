В Екатеринбурге прошел масштабный крестный ход, приуроченный к Дню Казанской иконы Божьей Матери

Сегодня в России отмечают День Казанской Божьей матери и День народного единства. Более 400 лет икона Божьей матери является одним из самых почитаемых образов и важная страница истории, связанная с судьбой России.

В этот день тысячи православных верующих Урала каждый год в этот день собираются на молитву в Свято-Троицком соборе и после богослужения идут крестным ходом через часовню святой Екатерины до Храма на Крови.

«Сегодня праздник, государственный праздник. Мы вспоминаем прошлые события: 400 лет назад, смутное время, явление Иконы Божьей матери и спасение Москвы и страны. И думаем про сегодня. Нам сегодня надо спасать страну. Вокруг кого объединиться? Мы видим, что наш Патриарх, наш Президент сегодня объединяются вокруг веры, Церкви и иконы Казанской. Поэтому и нам стоит следовать этим путем, и наше единство будет вокруг Бога», — говорит Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

В числе участников молитвенного шествия были заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов, директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и Атаман Оренбургского войскового казачьего общества Игорь Цыганов.

«Образ Казанской Божьей Матери неоднократно объединял нашу страну, наш народ в трудные времена, и объединяет нас сегодня. Икона Божьей Матери есть практически в каждой семье, и сегодня мы видим в храме больше 4000 человек, которые молятся все вместе», — говорит Александр Андреев.

Чудотворная икона была обретена в 1579 году после пожара, который уничтожил почти всю Казань и поверг местных жителей в отчаяние.

По церковному преданию, Богородица трижды явилась во сне девятилетней девочке Матроне и указала место на пепелище, где находилась святыня. С момента своего явления Казанская икона Божией Матери прославилась многочисленными чудесами.

В 1612 году во времена Смуты по призыву Святейшего Патриарха народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским двинулось к Москве, чтобы освободить город от поляков. Войско несло с собой чудотворный список Казанского образа — с тех пор икона стала символом борьбы за свободу нашей Родины.