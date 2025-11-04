В Екатеринбурге прошел масштабный крестный ход, приуроченный к Дню Казанской иконы Божьей Матери

04 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В школах введут 12-летнее обучение?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область
Фото: фонд святой Екатерины

В Екатеринбурге прошел масштабный крестный ход, приуроченный к Дню Казанской иконы Божьей Матери

Сегодня в России отмечают День Казанской Божьей матери и День народного единства. Более 400 лет икона Божьей матери является одним из самых почитаемых образов и важная страница истории, связанная с судьбой России.

В этот день тысячи православных верующих Урала каждый год в этот день собираются на молитву в Свято-Троицком соборе и после богослужения идут крестным ходом через часовню святой Екатерины до Храма на Крови. 

«Сегодня праздник, государственный праздник. Мы вспоминаем прошлые события: 400 лет назад, смутное время, явление Иконы Божьей матери и спасение Москвы и страны. И думаем про сегодня. Нам сегодня надо спасать страну. Вокруг кого объединиться? Мы видим, что наш Патриарх, наш Президент сегодня объединяются вокруг веры, Церкви и иконы Казанской. Поэтому и нам стоит следовать этим путем, и наше единство будет вокруг Бога», — говорит Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. 

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

В числе участников молитвенного шествия были заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов, директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и Атаман Оренбургского войскового казачьего общества Игорь Цыганов.

«Образ Казанской Божьей Матери неоднократно объединял нашу страну, наш народ в трудные времена, и объединяет нас сегодня. Икона Божьей Матери есть практически в каждой семье, и сегодня мы видим в храме больше 4000 человек, которые молятся все вместе», — говорит Александр Андреев. 

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Чудотворная икона была обретена в 1579 году после пожара, который уничтожил почти всю Казань и поверг местных жителей в отчаяние. 

По церковному преданию, Богородица трижды  явилась во сне девятилетней девочке Матроне и указала место на пепелище, где находилась святыня. С момента своего явления Казанская икона Божией Матери прославилась многочисленными чудесами. 

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

В 1612 году во времена Смуты по призыву Святейшего Патриарха народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским двинулось к Москве, чтобы освободить город от поляков. Войско несло с собой чудотворный список Казанского образа — с тех пор икона стала символом борьбы за свободу нашей Родины.

Теги: александр андреев, митрополит евгений, икона казанской божей матери, фонд святой екатерины


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети