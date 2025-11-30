В Пермском крае объявили беспилотную опасность

В Пермском крае введен режим "Беспилотная опасность". Об этом сообщает краевое управление МЧС.

Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности.По данным Минобороны за утро дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

пять БПЛА – над территорией Краснодарского края,

четыре БПЛА – над территорией Республики Крым,

один БПЛА – над территорией Республики Татарстан

Напомним порядок действий во время атаки БПЛА.

Очевидцы пролета беспилотников должны немедленно сообщить об обнаружении БПЛА по номеру 112, однако пользоваться мобильной связью нельзя. Дежурному нужно сообщить максимально точно место и время пролета, количество замеченных аппаратов. Нужно дождаться прибытия сотрудников на место. Фото и видео материалы можно передавать только сотрудникам специальных служб. Распространять их в соцсетях категорически запрещено.

Нельзя стоять в прямой видимости БПЛА, нужно найти укрытие или отойдите в сторону.

Нельзя пытаться самостоятельно сбить или повредить дрон, кидать в него камни и палки.

Запрещается пользоваться в непосредственной близости от БПЛА радиоаппаратурой (рациями), мобильными телефонами, устройствами GPS или другими электронными приборами. Это может повлиять на работу беспилотника и привести к непредсказуемым последствиям.

Нельзя трогать осколки дрона. Это может быть опасно для вашей жизни.