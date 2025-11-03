03 Ноября 2025
Происшествия Свердловская область
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Под Ирбитом сбили группу пешеходов: подросток погиб, девушки-сестры в больнице

В Ирбитском районе автомобиль сбил троих пешеходов: подросток погиб, девушки-сестры пострадали, а водитель покончил с собой.

По данным свердловской ГАИ, накануне вечером на 35 км автодороги "Зайково - Пьянково - Харловское - Знаменское" автомобиль ВАЗ-2110, ехавший со стороны деревни Галишева, сбил троих пешеходов, двигавшихся по обочине в попутном направлении. 16-летний юноша, от полученных травм скончался на месте, еще двое, 15-летняя и 21-летняя девушки, доставлены в лечебную организацию для оказания необходимой медицинской помощи. Водитель бросил машину и скрылся с места аварии, но был  обнаружен сотрудниками полиции, им оказался 20-летний житель деревни Галишева, сообщает канал областной Госавтоинспекции.

 

Коммерсант-Урал добавляет со ссылкой на неназванный источник, что водитель сожительствовал с матерью подростка, насмерть им сбитого. По данным издания, мужчина покончил с собой. 

 

Газета также отмечает, что 15-летняя и 21-летняя девушки приходятся друг другу сестрами. Они были доставлены в Ирбитскую центральную городскую больницу. У одной — открытый перелом голени, у второй — перелом ключицы. 

Ирбитская межрайонная прокуратура подтверждает предварительную информацию о том, что водитель сбил собственного пасынка. Надзорное ведомство держит на контроле установление обстоятельств.

 

Теги: дтп, ирбит, пострадавшие, погибшие


