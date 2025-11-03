Топ-менеджеров свердловского завода, входящего в "Ростех", отправили под домашний арест

Серовский районный суд накануне отказал следствию в ходатайстве об аресте обвиняемых в мошенничестве топ-менеджеров АО "Серовский механический завод". Заместители гендиректора Сергей Гусманов и Сергей Минибаев отправлены под домашний арест до 31 декабря 2025 года, сообщает официальный канал судов Свердловской области.

Гусманова и Минибаева обвиняют в мошенничестве, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. По версии следствия, ущерб от их действия составил более одного миллиона рублей, но точная сумма не указана. По неподтвержденным данным, речь может идти о махинациях при обустройстве места отдыха для заводчан, которые вскрылись в конце лета. Оба руководителя якобы написали заявление об увольнении.

Оба они ранее являлись депутатами Серовской думы - Гусманов входил в шестой созыв по спискам от партии "Справедливая Россия", Минибаев - в восьмой созыв от "единороссов". Депутатские полномочия последнего были досрочно прерваны в сентябре текущего года "по собственному желанию".

АО "Серовский механический завод" основано 1 ноября 1931 года. Завод через концерн "Техмаш" входит в Госкорпорацию Ростех и производит оборудование для геологоразведки, нефтяников и газовиков.