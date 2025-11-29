СМИ: Буданов* заменит Ермака на переговорах в США

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* направляется в США, возможно, в качестве нового главы переговорной делегации. Об этом сообщил в соцсети X журналист издания The Economist Оливер Кэрролл.

Bloomberg со ссылкой на источник передает, что, помимо Буданова*, в состав украинской переговорной группы входят экс-глава Минобороны Украины, действующий секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, а также замглавы МИД страны Сергей Кислица.

Ранее украинскую делегацию возглавлял глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Накануне вечером глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о его отставке. Утром того же дня в офисе и дома у чиновника прошли обыски. Их провели Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП).

СМИ отмечали, что обыски начались накануне визита в Киев представителя президента США министра армии Дэниела Дрисколла. Возможно, это должно стать дополнительным рычагом давления, чтобы вынудить Зеленского пойти на некие уступки. Американский телеканал NBC пишет, что это может сильно ослабить позиции Зеленского на переговорах.

*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга