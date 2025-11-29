New York Post: Ермак заявил, что уходит на фронт

Уволенный глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что уходит на фронт, об этом пишет New York Post.

"Я не хочу создавать проблем Зеленскому, я иду на фронт", — приводит издание его сообщение.

Ермак также заявил, что ему противна "выливающаяся на него грязь" и отсутствие поддержки от тех, кто "знает правду".

Накануне вечером Зеленский объявил об отставке Ермака. Утром того же дня в офисе и дома у чиновника прошли обыски. Их провели Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП).

СМИ отмечали, что обыски начались накануне визита в Киев представителя президента США министра армии Дэниела Дрисколла. Возможно, это должно стать дополнительным рычагом давления, чтобы вынудить Зеленского пойти на некие уступки. Американский телеканал NBC пишет, что это может сильно ослабить позиции Зеленского на переговорах.

Напомним, Зеленский отказывался увольнять Ермака и даже назначил его главой переговорной группы. Недавно Ермак заявил, никаких территориальных уступок России не будет.