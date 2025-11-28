28 Ноября 2025
В России
Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области началось рабочее движение по пострадавшему от паводка мосту через реку Ишим

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что в Ишимском округе открылось рабочее движение для автомобилей по обновлённому мосту через реку Ишим на дороге Ишим – Маслянский – Сладково.

Мост пострадал в 2024 г. во время рекордного для Тюменской области паводка. На восстановление потребовалось ремя, потому что разрушения были серьёзные, и объём работ предстояло выполнить большой. На участке протяжённостью более 225 погонных метров обустроили проезжую часть, провели ремонт пролётного строения и опор, нанесли антикоррозионную защиту.

"Благодарю дорожников за своевременное выполнение ремонта! Его провели в рамках реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни"", - написал губернатор в своём telegram-канале.

Весенний паводок в 2024 г. стал разрушительным: уровень воды поднимался до рекордных 1209 см. В регионе был введен режим ЧС, а ущерб только дорожной инфраструктуре был оценен в 3 млрд руб. Утраченными или поврежденными признаны 470 жилых домов. Материальная помощь в капитальном ремонте домов была оказана 335 пострадавшим. Они получили 75,5 млн руб. Размер выплаты определялся с учётом площади дома: 8,7 тыс. руб. за квадратный метр.

Теги: Ишим, мост, паводок, восстановление, Александр Моор


