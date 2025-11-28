В Югре на месторождении погиб рабочий

В Сургутском районе случилась трагедия – на месторождении погиб рабочий.

По версии следствия, всё случилось 19 ноября. Во время разработки песчаного грунта в карьере кустовой площадки Фёдоровского месторождения на стоявшего рядом со спецтехникой машиниста упала массивная часть пласта песка.

Рабочий умер на месте. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", сообщает управление СКР по Югре.