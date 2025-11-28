В Лондоне на аукцион выставят одно из самых дорогих яиц Фаберже

В декабре аукционный дом Christie's выставит на торги одно из последних императорских яиц Фаберже, оставшихся в частных коллекциях. Эксперты оценивают возможную цену драгоценности в $26 млн.

Легендарный петербургский ювелирный дом изготовил всего 50 экземпляров этих для императоров Александра III и Николая II, которые заказывали их в качестве пасхальных подарков в период с 1885 по 1916 год. Судьба семи яиц неизвестна с дореволюционных времен, еще семь находятся в частной собственности, остальные – в музеях, галереях и хранилищах от Москвы до штата Вирджиния.

Эксперты отмечают, что из семи яиц в частных коллекциях только в отношении трех есть вероятность выставления на продажу. Этот факт делает "Зимнее яйцо" 1913 года еще более дорогим.

В прошлый раз "Зимнее яйцо" продавалось также на аукционе в 2002 году. Оно изготовлено из куса прозрачного кварца и выглядит так, будто его высекли изо льда и покрыли инеем. Платиновые снежинки инкрустированы бриллиантами, платина будто стекает по основанию подножки, словно тает на весеннем солнце.

Как и все императорские яйца, это яйцо открывается: внутри расположена корзиночка с цветами, которые первыми распускаются после зимы. Их лепестки вырезаны из белого кварца и расположены на нефритовых стеблях, а тычинки усеяны ярко-зелёными гранатами.

Николай II заплатил за него 24 600 рублей — третья по величине сумма, когда-либо запрашиваемая Фаберже за его произведения искусства. Два более дорогих яйца находятся в музейных коллекциях.

Цена Зимнего яйца была обусловлена ​​не материалами, из которых оно было вырезано, а мастерством, необходимым для превращения их в снег и лёд. Прозрачный кварц, также известный как горный хрусталь, отнюдь не самый редкий или дорогой минерал, но он исключительно хрупкий и с ним трудно работать. И хотя яйцо покрыто бриллиантами — их около 4500, — эти камни достаточно малы и не имеют "самостоятельной ценности".

Николай II заказал "Зимнее яйцо" в подарок своей матери, вдовствующей императрице Марии Фёдоровне. Изготовление яйца заняло почти год, и заказ был сделан вскоре после доставки последнего.

Для ювелирной отрасли того времени было крайне необычно то, что дизайн яйца разработала одна из немногих женщин-ювелиров Альма Пиль. Изначально нанятая для документирования инвентаря дома в качестве чертежника и акварелиста, она присоединилась к мастерской своего дяди, главного ювелира Фаберже Альберта Хольмстрёма, в 1908 году.

После революции советские власти продали "Зимнее яйцо" за 450 фунтов (около $30 тыс. по сегодняшним ценам). Оно побывало в нескольких частных британских коллекциях, с 1975 года его судьба считалась неизвестной.

"Зимнее яйцо" вновь появилось в 1994 году и вскоре было выставлено на аукционе Christie's в Женеве, где оно было продано за $5,6 млн и установило новый аукционный рекорд для яиц Фаберже. Восемь лет спустя, на торгах того же аукционного дома в Нью-Йорке, оно побило свой собственный рекорд, подскочив в цене до $9,6 млн.

Эксперты отмечают, что есть три региона, потенциальные покупатели из которых заинтересованы в приобретении произведения искусства. Это США (однако, покупатель из этой страны должен будет еще заплатить огромную пошлину в 35% от стоимости лота), Ближний Восток (но есть ли у музеев этого региона интерес к конкретному произведению – неизвестно) и Россия (но официально оформить покупку россиянином не получится из-за санкций).