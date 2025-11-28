Вице-губернатор Вологодской области ушел в отставку после скандала с дракой

Первый заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев покинул пост по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источник в правительстве региона.

Утверждается, что губернатор региона Георгий Филимонов удовлетворил его прошение. На сайте правительства Вологодской области уже пропала карточка чиновника.

В октябре СМИ сообщили, что Иноземцев якобы подрался в отеле Санкт-Петербурга, после чего был задержан. Как рассказал Филимонов, драка действительно была, только его заместитель не участвовал в ней, а разнимал. По словам губернатора, в последнее время происходит много попыток провокационных действий.