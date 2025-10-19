Не участвовал, а разнимал: вологодский губернатор о "драке" своего заместителя

Вице-губернатор Вологодской области Иван Иноземцев разнял драку, а не участвовал в ней. Об этом заявил глава региона Георгий Филимонов.

Ранее СМИ сообщили, что Иноземцев якобы подрался в отеле Санкт-Петербурга, после чего был задержан. Как рассказал Филимонов, драка действительно была, только его заместитель не имеет к ней никакого отношения.

"Уложив спать дочь, Иноземцев с супругой спустились на первый этаж отеля, чтобы поужинать. По уточненной информации, в лобби-баре могла произойти провокация. Как рассказывают очевидцы, Иван Борисович вступился за человека, который подвергся нападению. Иноземцев, следуя своим жизненным принципам, не смог оставить посетителя ресторана в беде", - написал сегодня вологодский губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, в последнее время происходит много попыток провокационных действий.

"В случае если это была одна из них, что ожидаемо, передаю отдельный привет заказчикам. Вы делаете меня и всю команду только сильнее", - добавил Георгий Филимонов.