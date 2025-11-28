Число жертв пожара в Гонконге выросло до 128 человек

Число погибших в результате пожара в жилом комплексе в районе Тай По в Гонконге выросло до 128 человек, еще около 200 человек числятся пропавшими без вести, передает CNN.

По меньшей мере 79 человек получили ранения и травмы, сообщил секретарь по безопасности Гонконга Крис Танг. Он полагает, что число жертв увеличится по мере обследования сгоревших корпусов многоэтажек и опознания тел.

Пожар, ставший самым смертоносным в Гонконге за последние десятилетия, вызвал шок в этом застроенном небоскребами городе.

По словам Танга, причина пожара еще не установлена, а расследование полиции по поводу того, почему пламя так быстро распространилось со здания на здание, займет от трех до четырех недель.

Власти полагают, что первоначальное возгорание началось на нижних этажах одного из шести зданий жилого комплекса Wang Fuk Court, где всего проживало более 4 тыс. человек. Пожар быстро распространялся, поскольку ЖК был на ремонте, вокруг жилых башен возвели бамбуковые строительные леса и обтянули их защитной сеткой. Сетки быстро загорались, по ним огонь перебрался на полистрирольные отделочные панели.