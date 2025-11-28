СМИ: От ЕС скрывают последний проект плана США по Украине

От европейских чиновников скрывают последний проект плана США по урегулированию на Украине, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленного дипломата ЕС, обновленную версию держат в секрете, чтобы избежать повторения ажиотажа, возникшего после утечки плана из 28 пунктов.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что утечки информации наносят серьезный ущерб мирному урегулированию на Украине. Он выразил надежду, что инцидент с утечкой переговоров между американским дипломатом Стивом Уиткоффом и помощником президента РФ Юрием Ушаковым не повлияет на дальнейший ход обсуждений.

Bloomberg опубликовал стенограмму этих бесед, а также разговора Ушакова с российским спецпредставителем Кириллом Дмитриевым. Последний, в свою очередь, уже опроверг достоверность обнародованных материалов, назвав их "фейком".