В Совфеде заявили об усложнении мирного процесса из-за утечки переговоров

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что утечки информации наносят серьезный ущерб мирному урегулированию на Украине.

По его словам, публикация любых несогласованных документов, деталей переговоров, а также перехват телефонных разговоров дестабилизируют процесс. "Подобные действия крайне затрудняют ведение диалога, создают дополнительные осложнения и несут в себе прямую угрозу срыва переговоров", — указал сенатор.

Он выразил надежду, что инцидент с утечкой переговоров между американским дипломатом Стивом Уиткоффом и помощником президента РФ Юрием Ушаковым не повлияет на дальнейший ход обсуждений, сообщают "Известия".

Ранее Bloomberg опубликовал стенограмму этих бесед, а также разговора Ушакова с российским спецпредставителем Кириллом Дмитриевым. Последний, в свою очередь, уже опроверг достоверность обнародованных материалов, назвав их "фейком".

До этого Ушаков заявил, что мирный план США по Украине в Абу-Даби не обсуждался.