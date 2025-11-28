В Госдуме призвали запретить скидки в "Черную пятницу" для россиян

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает скидки в "Черную пятницу" губительными для россиян и предлагает запретить проведение таких акций в стране.

"С каждым годом в наше общество всё мощнее и мощнее ввинчивается нейролингвистическая девиация под названием "Чёрная пятница", по сути дела некий призыв, некий чёрный флажок для того, чтобы люди оставили рассудок, несмотря на кредитную нагрузку и, может быть, не совсем позволяющий бюджет, бежали якобы за бешеными скидками", - сказал "единоросс" ресурсу "Осторожно Media". Он не сообщил, работает ли сейчас над каким-либо законопроектом, который позволит увеличить бюджеты россиян, чтобы у них отпала нужда искать товары со скидками.

Также Милонов сказал, что "Черная пятница" и погоня за скидками – это не православно и "ЛГБТподобно"*.

"Не будем больше использовать слова "Чёрная пятница", запретим в России вот этот безумный бум, который приводит к разводам, к самоубийствам, к зависимости запрещёнными веществами, алкоголизму и депрессии", - заключил депутат.

*ЛГБТ-движение признано российским судом экстремистской организацией и запрещено в России