Здравоохранение За рубежом
В США в следующем году выпустят препарат, продлевающий жизнь собакам

В США фармацевты готовятся провести последний этап клинических испытаний препаратов, которые должны будут продлевать жизнь собак. Возможно, в продаже лекарство появится уже в 2026 году.
Известно, что Центр ветеринарной медицины FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) уже одобрил препараты после первого этапа испытаний, открыв дорогу для более широкого клинического применения лекарства. В FDA заявили об "обоснованно ожидаемой эффективности" препаратов LOY-001 и LOY-002, пишет британское издание Unilad.

В течение последних шести лет компания Loyal разрабатывает терапевтические препараты, способные продлить жизнь средних и крупных собак. Исследователей заинтересовал тот факт, что собаки мелких пород, как правило, живут дольше. Разработчики предположили, что частично эта разница может быть ​​гормональным фоном, влияющим на столь существенную разницу в возрасте у собак: у крупных и гигантских пород уровень гормона IGF-1 в 28 раз выше, чем у мелких пород. Поэтому первый препарат будет предназначен для собак старше семи лет и весом более 18 кг.

Ожидается, что препарат будет доступен по рецепту уже в следующем году.

Второй препарат, ожидающий одобрения FDA, может оказаться гораздо более эффективным, и его продлевающие жизнь свойства будут полезны для собак всех размеров. Считается, что наибольшую пользу препарат оказывает собакам старше 10 лет.

