Тренер Академии падел РМК из Екатеринбурга стал чемпионом России

Тренер Академии падел РМК стал чемпионом России по паделу. Турнир проходил с 13 по 16 ноября в Москве под эгидой Федерации падела России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, екатеринбургскую Академию падел РМК на чемпионате представил тренер и игрок академии Дмитрий Мягков. В паре с ним играл член сборной России по паделу и девятая ракетка страны Петр Мальцев. Перед турниром спортсмены тренировались вместе всего неделю, однако работа в Академии падел РМК с командой опытных тренеров, которую возглавляет двукратный чемпион мира по паделу Тито Аллеманди, помогла ребятам найти общий темп игры.

В финальном матче пара Дмитрия Мягкова и Петра Мальцева обыграла оппонентов – Артема Матуса и Павла Карпушкина со счетом 6:2, 7:6.

"В чемпионате России я участвую уже второй раз, но за этот год мой уровень игры сильно вырос. В сентябре я пришел в Академию падел РМК, где стал заниматься с мировыми чемпионами. Каждый день они показывают нам такой уровень игры, который до сих пор был только в Европе. А сегодня наши спортсмены выходят на этот уровень. И видя то, как мы растем, к нам хотят попасть и другие российские спортсмены. Победа в чемпионате России – это еще одно доказательство того, что мы становимся лучшими в этом виде спорта. Я, конечно, очень рад этой победе. Сильно устал, но безмерно счастлив", - отметил Дмитрий Мягков.

В этом году соревнования обновили рекорд по количеству участников и географии мест, откуда они приехали. В турнире приняли участие 160 спортсменов (44 мужских и 36 женских пар), что является абсолютным рекордом по количеству участников в соревнованиях по паделу в России.

География чемпионата страны-2025 также имеет беспрецедентный масштаб: на национальное первенство заявились представители 19 регионов. По условиям чемпионата сначала спортсмены приняли участие в квалификации, по итогам которой по четыре лучшие пары прошли в основную сетку турнира. В основном турнире у мужчин участвовали 32 пары со стадии 1/16 финала. В основном турнире у женщин – 24 пары. Восемь пар с наиболее высоким совокупным рейтингом участниц начали выступление со стадии 1/8 финала, остальные стартовали с 1/16 финала.

Победители получили по две тысячи рейтинговых очков, что является максимумом в структуре рейтинговых турниров под эгидой Федерации падела России. А первые четыре пары у мужчин и первые четыре пары у женщин стали кандидатами в сборную России.