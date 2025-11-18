Тренер Академии падел РМК из Екатеринбурга стал чемпионом России

18 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В школах введут 12-летнее обучение?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Спорт Свердловская область В России Москва
Фото: пресс-служба Федерации падела России

Тренер Академии падел РМК из Екатеринбурга стал чемпионом России

Тренер Академии падел РМК стал чемпионом России по паделу. Турнир проходил с 13 по 16 ноября в Москве под эгидой Федерации падела России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, екатеринбургскую Академию падел РМК на чемпионате представил тренер и игрок академии Дмитрий Мягков. В паре с ним играл член сборной России по паделу и девятая ракетка страны Петр Мальцев. Перед турниром спортсмены тренировались вместе всего неделю, однако работа в Академии падел РМК с командой опытных тренеров, которую возглавляет двукратный чемпион мира по паделу Тито Аллеманди, помогла ребятам найти общий темп игры.

Чемпионат России по паделу в Москве(2025)|Фото: пресс-служба Федерации падела России

В финальном матче пара Дмитрия Мягкова и Петра Мальцева обыграла оппонентов – Артема Матуса и Павла Карпушкина со счетом 6:2, 7:6.

Чемпионат России по паделу в Москве(2025)|Фото: пресс-служба Федерации падела России

"В чемпионате России я участвую уже второй раз, но за этот год мой уровень игры сильно вырос. В сентябре я пришел в Академию падел РМК, где стал заниматься с мировыми чемпионами. Каждый день они показывают нам такой уровень игры, который до сих пор был только в Европе. А сегодня наши спортсмены выходят на этот уровень. И видя то, как мы растем, к нам хотят попасть и другие российские спортсмены. Победа в чемпионате России – это еще одно доказательство того, что мы становимся лучшими в этом виде спорта. Я, конечно, очень рад этой победе. Сильно устал, но безмерно счастлив", - отметил Дмитрий Мягков.

Чемпионат России по паделу в Москве(2025)|Фото: пресс-служба Федерации падела России

В этом году соревнования обновили рекорд по количеству участников и географии мест, откуда они приехали. В турнире приняли участие 160 спортсменов (44 мужских и 36 женских пар), что является абсолютным рекордом по количеству участников в соревнованиях по паделу в России.

Чемпионат России по паделу в Москве(2025)|Фото: пресс-служба Федерации падела России

География чемпионата страны-2025 также имеет беспрецедентный масштаб: на национальное первенство заявились представители 19 регионов. По условиям чемпионата сначала спортсмены приняли участие в квалификации, по итогам которой по четыре лучшие пары прошли в основную сетку турнира. В основном турнире у мужчин участвовали 32 пары со стадии 1/16 финала. В основном турнире у женщин – 24 пары. Восемь пар с наиболее высоким совокупным рейтингом участниц начали выступление со стадии 1/8 финала, остальные стартовали с 1/16 финала.

Чемпионат России по паделу в Москве(2025)|Фото: пресс-служба Федерации падела России

Победители получили по две тысячи рейтинговых очков, что является максимумом в структуре рейтинговых турниров под эгидой Федерации падела России. А первые четыре пары у мужчин и первые четыре пары у женщин стали кандидатами в сборную России.

Теги: падел, чемпионат России, РМК, Академия, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети