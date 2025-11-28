Для участников СВО внедряют программу "Свой бизнес"

Депутат Государственной думы РФ Альфия Когогина выступила на заседании Совета по муниципальному управлению в УрФО с презентацией федеральной программы поддержки предпринимательства "Свой бизнес" для участников СВО и их семей, как передает корреспондент Накануне.RU.

"Государство рассчитывает на то, что ветераны специальной военной операции будут открывать свои предприятия, муниципальные власти должны создавать и поддерживать для этого соответствующие условия", — заявила Когогина.

Она сообщила, что за последние годы принято около 150 федеральных законов, укрепляющих статус и поддержку участников СВО. Особое внимание депутат уделила запущенной в марте 2024 года программе "Свой бизнес".

"На сегодня к нам уже подключился МСП-банк, СБЕР, ПСБ-банк. Многие регионы Российской Федерации, более 500 действующих предприятий малого и среднего бизнеса готовы стать наставниками. Итого на сегодняшний день более 700 партнеров существует у программы", — сообщила Когогина.

Программа включает пятидневный очный тренинг с последующим индивидуальным сопровождением.

"Обучение проводится бесплатно, по единому стандарту, разработанному с учетом специфики", — подчеркнула депутат.

За 9 месяцев реализации программы проведено 34 тренинга в 31 регионе страны. Среди прошедших обучение 57% составляют ветераны боевых действий и участники СВО, 43% — члены их семей.

Отдельно Когогина отметила законодательные изменения: "С 1 января 2026 года социальный контракт для участника СВО без учета дохода может быть направлен на открытие своего дела".

В завершение она сообщила, что программа "Свой бизнес" вышла в финал президентской премии "Мы вместе".