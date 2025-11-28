В Югре сотрудникам "Абсолюта" вернули долг по зарплате в 5 миллионов

В Югре руководитель ООО "Абсолют" задолжал своим сотрудникам 5 млн руб. Деньги он заплатил только после вмешательства в ситуацию прокуратуры.

По версии следствия, деньги не платили 10 работникам в декабре 2024 – марте 2025 гг. При этом средства на счетах компании были. Общая сумма долга превысила 5 млн руб. Поступавшие на счета деньги глава "Абсолюта" расходовал на иные цели.

Возбуждённое по факту долгов уголовное дело рассмотрит Ханты-Мансийский районный суд. После вмешательства прокуратуры долг перед сотрудниками полностью погашен, сообщает прокуратура Югры.