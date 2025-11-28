На Байконуре повреждена стартовая площадка после пуска ракеты "Союз МС-28"

Элементы стартового стола на Байконуре были повреждены после пуска ракеты "Союз-2.1а", сообщил "Роскосмос".

"Был произведен осмотр места старта, как это происходит каждый раз после выведения ракеты. Выявлено повреждение ряда элементов стартового стола", - говорится в заявлении.

Сейчас ведется оценка состояния стартового комплекса. В "Роскосмосе" добавили, что для восстановления есть все необходимые резервные элементы, в ближайшее время повреждения будут устранены.

Напомним, 27 ноября ракета "Союз МС-28" с экипажем из трех человек на борту стартовала с космодрома Байконур. В составе экипажа российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс. В "Роскосмосе" сообщили, что ракета стартовала в штатном режиме, без замечаний. Корабль успешно пристыковался к МКС, экипаж находится на борту.

Новый экипаж пробудет на МКС 242 дня. Российские космонавты проведут более 40 экспериментов, а также дважды выйдут в космос весной и летом 2026 года.