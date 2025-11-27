Новый экипаж МКС улетел с Байконура на "Союзе"

Ракета "Союз МС-28" с экипажем из трех человек на борту успешно стартовала с космодрома Байконур.

В составе экипажа российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс.

"Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля — штатно", - сообщили в Роскосмосе.

Новый экипаж пробудет на МКС 242 дня. Российские космонавты проведут более 40 экспериментов, а также дважды выйдут в космос весной и летом 2026 года.