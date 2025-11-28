Зеленский заявил о предстоящих «важных переговорах» с США

Согласно заявлению президента Украины Владимира Зеленского, в скором времени пройдут значимые переговоры Киева и Вашингтона.

По его словам, они будут касаться мирного плана, который предложил президент США Дональд Трамп. В своем Telegram-канале Зеленский уточнил, что команды двух стран в конце недели займутся переводом женевских договоренностей в практическую плоскость для обеспечения безопасности и мира.

Кроме того, украинский лидер выразил намерение работать над этим документом совместно с Европейским союзом.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что ожидает визит делегации США в Москве в первой половине следующей недели.