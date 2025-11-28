У экс-главы Краснодарского краевого суда забрали статус судьи в отставке

Бывший глава Краснодарского краевого суда Александр Чернов лишен статуса судьи в отставке по решению Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).

Поводом послужило грубое нарушение им антикоррупционных норм: по данным РАПСИ, Чернов занимался бизнесом, злоупотреблял полномочиями и владел незаконным имуществом. Данное решение означает для Чернова утрату судейской неприкосновенности, что позволяет привлечь его к уголовной ответственности, а также лишение финансового обеспечения и всех государственных льгот.

На заседании сам бывший судья отсутствовал. Как выяснилось, он находится на Кипре. Его адвокат, ссылаясь на болезнь, просил не лишать Чернова статуса, но коллегия отклонила это ходатайство и приняла решение единогласно, сообщает ТАСС.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей ходатайства о возбуждении уголовных дел в отношении шести судей.