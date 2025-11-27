Путин: Группировка "Восток" сломила оборону ВСУ и продвигается по северу Запорожья

Президент России Владимир Путин заявил, что группировка "Восток" быстрыми темпами продвигается по северу Запорожской области. По его словам, военные уже сломили оборону украинских войск и подошли к городу Гуляйполе в Пологовском районе - важному логистическому пункту.

"Идет, повторяю, очень быстрыми темпами. Уже подошли к городишку - Гуляйполе - это важный логистический пункт. Подошли на полтора-два километра уже к Гуляйполю. Возьмут они его сейчас или нет, но они точно пойдут дальше", - отметил президент во время пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

Ранее немецкий военный аналитик Bild Юлиан Репке заявил, что Украина движется к стратегическому поражению. От этого не спасут ни пиар-акции украинского генштаба, ни умолчание проблем. Но пока что в Киеве не извлекают необходимых уроков из своих ошибок.

Как пишет The Times, решительность и бескомпромиссность Зеленского, которые помогли ему ранее, стали его недостатком и бедой ВСУ. Украинские войска упустили шанс вырваться из "клещей", зато оголили тылы. А боевики ВСУ жалуются, что генералы запрещают отступать и заставляют воевать даже в безнадежном положении.