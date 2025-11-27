Путин: Российские военные окружили Красноармейск и Димитров

Российские вооруженные силы полностью окружили Красноармейск и Димитров в ДНР. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам ВС РФ уже переходят к планомерному уничтожению противника.

"Красноармейск и Димитров полностью окружены так же, как в свое время Купянск. 70% территории Красноармейска находится в руках российских вооруженных сил. На юге города Димитрова группировка противника отсечена. Она рассекается так по всему городу. И наши войска переходят к ее планомерному уничтожению", - сказал Путин.

Он также добавил, что российские войска подошли к Северску с юга, севера и востока, а потому даже для украинской стороны исход должен быть более чем очевидным. Сейчас в городе ведутся активные боевые действия, 1,7 тыс. зданий из 8 тыс. уже под контролем России.

Волчанск на харьковском направлении также "почти полностью в наших руках", - отметил Путин.