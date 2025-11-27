Россиянина оштрафовали за эмодзи "Роза ветров" в Telegram

18-летнего жителя Тюмени суд оштрафовал за эмодзи "Роза ветров" рядом с ником в Telegram.

Суд счел, что пиктограмма "Роза ветров" в запрещенной в России воровской субкультуре* является "воровской звездой"* - символикой АУЕ*. А раз эмодзи было видно другим пользователям, то это является публичной демонстрацией, передает Telegram-канал Baza. Молодого человека оштрафовали на тысячу рублей.

Ранее суд признал виновной жительницу Краснодара – она опубликовала карту таро с изображением дьявола и пентаграммой* - последняя, по мнению суда, является символикой запрещенного в России движения сатанизма*. Ей тоже назначили штраф в размере тысячи рублей.

*признано российским судом экстремистской организацией, запрещено в РФ