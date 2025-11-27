Россияне поддерживают скидки на маркетплейсах

Призыв крупнейших банков запретить маркетплейсам предоставлять скидки при оплате покупок через их банки несправедлив. Так считает большинство россиян, следует из данных опроса ВЦИОМ.

70% россиян покупают на маркетплейсах товары минимум несколько раз в год. Из них 64% считают, что запрет таких скидок скорее несправедлив, и только 13% поддерживает его. Почти 80% указывают, что от запрета скидок пострадают прежде всего люди, для которых товары станут дороже. Также более 70% сказали, что запрет негативно скажется на малом и среднем бизнесе, который продает товары на маркетплейсах.

В Общественном совете при Роспотребнадзоре считают законными скидки маркетплейсов. Но крупнейшие банки и ЦБ обвиняют маркетплейсы в недобросовестной конкуренции с использованием собственных карт и больших скидок при оплате этими картами, а также в недоплаченных налогах из-за скидок. Основательница Wildberries Татьяна Ким обвинила банкиров в жадности и зависти.



