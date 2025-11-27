Озеленение Нижнего Тагила доверят "Службе экологической безопасности"

Озеленением Нижнего Тагила больше не будут заниматься приглашенные подрядчики. Об этом заявил глава города Владислав Пинаев во время проходящего в Екатеринбурге форума "Города России".

По его словам, вместо этого созданием зеленых зон займется местное муниципальное бюджетное учреждение "Служба экологической безопасности". Такое решение вызвано "шишками", которые город уже успел "набить", последние несколько лет работая с недобросовестными подрядчиками.

"Я считаю, что озеленением города должна заниматься одна определенная организация. Есть недобросовестные подрядчики – в прошлом году мы почти не остались без цветов. В этом году мы впервые самостоятельно вырастили 340 тысяч цветов, озеленяем город своими силами", - рассказал Пинаев.

Он также отметил, что в советские времена такая организация носила название "Горзеленхоз".