Нижний Тагил снизит количество загрязняющих выбросов на 12 тысяч тонн

Нижний Тагил намерен снизить количество выбрасываемых в воздух загрязнений со 125 тысяч до 113 тысяч тонн в год. Об этом во время форума "Города России" в Екатеринбурге рассказал глава промышленного города Владислав Пинаев.

"Вопросы экологии выходят на первый план. У нас подготовлен и уже реализуется комплексный план: со 125 тысяч тонн снизить загрязнения в воздух до 113 тысяч. Мы с предприятиями над этим работаем. В плане четко прописаны мероприятия, которые должны проводиться, на каждое из них заложены средства", - рассказал Пинаев.

Работы уже ведутся, однако когда именно удастся добиться желаемых результатов, пока непонятно. По словам Владислава Пинаева, проект рассчитан на несколько лет, как минимум для того, чтобы заменить дорогостоящее и масштабное оборудование на предприятиях.