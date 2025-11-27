Лукашенко: Предложения США по Украине в основном приняты Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложения США по урегулированию на Украине в основном приняты Россией.

"Вот эти предложения, которые признаны и приняты, в основном приняты, президентом Путиным, Трамп их предложил, команда его", - сказал Лукашенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

"И я думаю, что и европейцы поймут, что на это надо идти, и украинцы. Ну что артачиться европейцам?" - заявил белорусский лидер.

Ранее CBS News со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что Украина согласна на мирный "план Трампа", осталось уладить лишь "незначительные детали".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Европа не будет предлагать свой, альтернативный мирный план, а присоединится к обсуждению уже существующего "плана Трампа". В Москве пока не комментируют обновленный "план Трампа", ссылаясь на то, что его не видели в окончательном варианте.