В Тюменской области бывшая жена бойца СВО лишена выплат за гибель солдата

В Тобольске бывшая жена участника СВО лишена выплат, которые делают после гибели бойца на полях спецоперации.

В суд обратилась мать погибшего бойца. Она требовала не только лишить бывшую супругу её сына, погибшего в июле 2025 г. при выполнении задач в ДНР, права на выплаты, но и признать их брак недействительным.

В суде выяснилось, что солдат и его возлюбленная оформили отношения в конце декабря 2024 г. Уже в мае 2025 г. брак расторгнут решением суда. То есть в момент гибели бойца они супругами уже не являлись. Бывшая супруга также не занималась похоронами солдата.

Показанная в суде переписка свидетельствовала о ссорах между супругами, когда они были в браке, и о том, что жена желала мужу травм и даже смерти. Весной 2025 г. у бывшей жены солдата состоялся мусульманский обряд бракосочетания с другим мужчиной. Суд удовлетворил иск частично – бывшая супруга лишена любых выплат, но в силу того, что брак расторгли по согласию сторон, эта часть иска оставлена без удовлетворения. Решение суда не вступило в силу, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.