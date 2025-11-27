Мэр Перми: глава Екатеринбурга заинтересовался "Зеленым кольцом"

Главе Екатеринбурга Алексею Орлову понравился проект "Зеленого кольца" в Перми. Об этом рассказал пермский мэр Эдуард Соснин во время форума "Города России", который проходит в уральской столице.

По его словам, градоначальник приезжал в Пермь, осматривал и хвалил благоустроенную территорию. После чего попросил проектное решение для ознакомления.

Вполне вероятно, что аналогичное зеленое пространство действительно организуют и в столице Урала. На том же форуме замдиректора АНО "Лаборатория внутреннего туризма" Юлия Гущина рассказала, что местная администрация уже ознакомлена с проектом "Зеленый пояс Екатеринбурга". Как и в Перми, основная его задача сделать зеленое кольцо с лесными переходами в уже существующие парки, чтобы люди могли в течение нескольких часов прогуливаться по зеленым зонам из парка в парк, не выходя в промежуточные серые городские зоны. В дальнейшем "линия пояса" постепенно будет сливаться с "Уральской тропой".

Проект уже наложен на генплан Екатеринбурга и согласован с управлением градархитектуры. Как рассказала Накануне.RU Юлия Гущина, хоть проект и готов, на уровне реализации это пока только идея. Сейчас АНО "Лаборатория внутреннего туризма" ищет инвесторов, поскольку затраты на благоустройство и поддержание новых зеленых зон потребуют колоссальных затрат. Только после этого горадминистрация сможет со спокойной душой согласовать проект и приступить к реализации.

"Зеленое кольцо" в Перми – проект, касающийся обустройства общественных пространств и экологическую ревитализацию долин малых рек Егошихи и Данилихи, особо охраняемой природной территории "Черняевский лес".