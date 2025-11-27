27 Ноября 2025
Экономика Тюменская область
Фото: АО &quot;Транснефть-Сибирь&quot;

АО "Транснефть – Сибирь" провело семинар-совещание по вопросам промышленной безопасности и производственного контроля

На базе АО "Транснефть – Сибирь" (дочернее предприятие ПАО "Транснефть") состоялся семинар-совещание с начальниками отделов и служб промышленной безопасности и производственного контроля организаций системы ПАО "Транснефть" (ОСТ).

Ежегодная рабочая встреча проходила в Тюмени под руководством директора департамента охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности ПАО "Транснефть" Андрея Зайцева. В течение двух дней участники мероприятия со всей страны обсуждали изменения в российском законодательстве в области промышленной безопасности, вопросы цифровизации производственных процессов и другие.

В частности, в формате "круглого стола" участники обсудили реализацию проекта Система развития Транснефть – ОПТИМУМ (СРТ-ОПТИМУМ), в рамках которого в дочерних организациях компании вводится система рейтинговой оценки (СРО). Также были изучены инструменты и методология поиска причин возникновения нештатных ситуаций, определены меры профилактики. На примере практик "Прямой разговор", "Честный диалог", "Барьерная модель", "5 почему" с применением мозгового штурма был проведён практический тренинг по разбору конкретного события.

Семинар-совещание с начальниками отделов и служб промышленной безопасности и производственного контроля организаций системы ПАО "Транснефть"(2025)|Фото: АО "Транснефть-Сибирь"

В мероприятии принял участие заместитель начальника управления по надзору за объектами нефтегазового комплекса – начальник отдела по надзору за объектами трубопроводного транспорта Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Валерий Титко.

"Встречи между ПАО "Транснефть" и Ростехнадзором стали уже традиционными. Между нашими организациями заключено соглашение о взаимодействии, на основании которого мы планируем свою деятельность, утверждая план совместной работы. Данное мероприятие дает возможность ответить на самые актуальные вопросы сотрудников в области промышленной безопасности", – отметил он.

Организация безопасных условий труда, сохранность здоровья и жизни на производстве, рациональное природопользование и охрана окружающей среды, бережное отношение к энергетическим ресурсам и их эффективное применение – эти принципы лежат в успешной основе производственной деятельности акционерного общества "Транснефть – Сибирь". Их безусловное исполнение всеми сотрудниками предприятия является залогом безопасной и бесперебойной транспортировки нефти.

Семинар-совещание с начальниками отделов и служб промышленной безопасности и производственного контроля организаций системы ПАО "Транснефть"(2025)|Фото: АО "Транснефть-Сибирь"

Теги: "Транснефть-Сибирь", семинар-совещание


