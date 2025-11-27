ВТБ обновит в 2026 году бизнес-модель с акцентом на индивидуальные потребности клиентов

ВТБ планирует масштабную трансформацию своего розничного бизнеса в 2026 году, сосредоточив внимание на персонализации услуг, цифровых сервисах и партнерских проектах. Об этом сообщила первый заместитель президента-председателя правления банка Ольга Скоробогатова в преддверии инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Ольга Скоробогатова отметила, что банк намерен обновить свою бизнес-модель с акцентом на индивидуальные потребности клиентов, а также провести полное обновление онлайн-банка и расширить возможности для международных переводов. ВТБ также планирует активизировать развитие партнерских проектов, что позволит клиентам получать дополнительные преимущества помимо традиционных банковских услуг.

На данный момент число активных розничных клиентов ВТБ превышает 30 миллионов, из которых более 6 миллионов присоединились к банку с начала 2025 года. Ежемесячно онлайн-банком пользуются более 27 миллионов клиентов, а география выездного сервиса за последний год удвоилась, достигая потенциального охвата в 126 миллионов человек.

В этом году более 2 миллионов клиентов экс-РНКБ перешли в ВТБ, и осенью стартовал процесс перевода клиентов Почта Банка. В честь достижения знакового рубежа по числу активных клиентов ВТБ выпустил серию коротких новелл о клиентском сервисе, отражающих реальные ситуации из практики сотрудников банка.