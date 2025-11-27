27 Ноября 2025
Наука и техника Свердловская область В России
Фото: пресс-служба &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атом" отказался от иностранных IT-инструментов и перешел на российскую платформу

Уральский строительный холдинг "Атомстройкомплекс" в условиях отказа от иностранных IT-инструментов переходит на отечественные продукты для обеспечения эффективных и безопасных корпоративных коммуникаций.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", ряд корпоративных сервисов, таких как мессенджеры, инструменты для проведения видеоконференций, передачи и обработки данных, заменила единая платформа МТС Линк. По результатам исследования, проведенного консалтинговой компанией J`son & Partners Consulting, использование ИИ-инструментов в сервисах МТС Линк сокращает время на обработку и фиксацию результатов бизнес-встреч в среднем в четыре раза.

"ИИ-помощник формирует резюме онлайн-встреч и обсуждений в чатах, автоматически расшифровывает речь, создает субтитры и отвечает на вопросы, опираясь на контекст переписок, звонков и базы данных компании", - рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Он также отметил, что переговоры с "Атомом" начались еще в то время, когда российский рынок был переполнен иностранными IT-продуктами, каждый из которых закрывал ту или иную нишу бизнес-коммуникаций. Два года, что длились переговоры, продукт развивался и объединил в себе все необходимые крупному клиенту сервисы.

"В холдинге 5,5 тысяч сотрудников, и нам важно для каждого из них предоставить удобный и стабильный инструмент для корпоративных коммуникаций. Мы протестировали несколько разных решений и выбрали МТС Линк, поскольку он соответствует нашим внутренним требованиям по функциональности, возможностям интеграции и информационной безопасности. Благодаря ему коммуникации среди сотрудников вышли на новый уровень. Сотрудники активно пользуются каналами в мессенджере, где помимо внутренних каналов для отделов и проектных команд существуют и успешно функционируют публичные каналы холдинга: например, с HR-новостями и каналом технической поддержки. Этот продукт удобен для проведения онлайн-совещаний, поскольку сочетает в себе широкую палитру дополнительных сервисов – от автоматического составления протокола до совместного использования досок. Важное преимущество МТС Линк – удобный, интуитивно понятный интерфейс, который позволил нашему коллективу осуществить быстрый и комфортный переход на новый продукт", - отметила директор "Атомстройкомплекс-IT" Полина Сергеева.

