Каждый десятый сотрудник "Атома" воспользовался корпоративной жилищной программой

"Атомстройкомплекс" подвел итоги реализации корпоративной жилищной программы за 5 лет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, за этот период программой воспользовался каждый десятый сотрудник. В общей сложности они приобрели 550 квартир, а также кладовых, паркингов и офисов общей площадью более 24 тысяч квадратных метров. Средний размер предоставленной работодателем скидки составил 13% от прайсовой стоимости объекта, а общая сумма скидки по всем объектам превысила 300 млн рублей.

"Корпоративная жилищная программа действует в холдинге практически с момента его основания: нам важно, чтобы у сотрудников была возможность жить в современных, комфортных домах, которые строит "Атом". Это важный фактор удержания персонала и мотивация работать на совесть, внедрять новые решения, инициировать улучшения. Наша программа предусматривает широкий спектр мер поддержки в решении жилищного вопроса: это скидки, пропорциональные стажу работы сотрудника в компании, гибкая рассрочка, возможность приобретать выделенный пул квартир по специальным ценам для сотрудников.

Корпоративная жилищная программа распространяется и на близких родственников – родителей, детей сотрудников. Такая поддержка работодателя высоко ценится в коллективе, а также среди соискателей вакансий, в частности, выпускников вузов и колледжей, которые трудоустраиваются в холдинг", - рассказала директор департамента по управлению персоналом "Атомстройкомплекса" Галина Хабарова.

За пять лет больше 100 объектов недвижимости сотрудники "Атома" приобрели в кварталах "Нова Парк" на Широкой речке. 55 – в "Северном сиянии" на Уралмаше, 43 – в проекте "Дискавери" во Втузгородке.

"Атомстройкомплекс" также является партнером для многих предприятий региона в реализации их корпоративных жилищных программ. Так, в этом году холдинг при поддержке министерства промышленности и науки Свердловской области запустил жилищную программу для сотрудников промышленных предприятий региона. Инициатива направлена на удержание квалифицированных специалистов на предприятиях за счет улучшения жилищных условий и повышение привлекательности работы в регионе.

На протяжении многих лет "Атом" выступает партнером Уральского отделения Российской академии наук, передавая учреждению часть квартир в возводимых домах микрорайона Краснолесье для поддержки молодых ученых.