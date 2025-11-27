Рубио заявил, что США не дадут гарантий безопасности Киеву до мирной сделки

США хотят заключения сделки по Украине прежде, чем давать ей какие-либо гарантии безопасности, об этом заявил европейским коллегам госсекретарь США Марко Рубио, пишет Politico

По словам европейских источников, это условие сопровождало предложения, которые Вашингтон передавал Киеву в последние дни.

Рубио также предложил обсуждать после заключения сделки и другие вопросы - в их числе территориальная целостность Украины и судьба замороженных за рубежом российских активов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе на переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Во время выступления в Белом доме он заявил, что стороны находятся на пороге заключения сделки.