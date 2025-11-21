25 000 семей Тюменской области получили поддержку в социальных гостиных

25 000 семей Тюменской области получили поддержку в социальных гостиных, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

С 2022 года центр "Семья" открывает в регионе уютные пространства, где, в том числе ветераны СВО вместе со своими родными могут поговорить с психологом, получить совет юриста или просто провести время с близкими.

"Не каждый мужчина готов сразу пойти к психологу. Но в теплой, неформальной обстановке нам удается найти подход к каждому", - заявила заведующая сектором программной поддержки семей с детьми Гульфия Калашникова.

Жена участника СВО Алена Короткова поделилась воспоминаниями о первых визитах в центр.

"Сначала было непривычно, но сейчас, спустя три года точно понимаю, почему это место называется "Семья". Дети с радостью ждут занятий, а я чувствую, что здесь нам действительно помогают справляться с трудностями", - сообщила она.

Напомним, для оказания психологической помощи ветеранам и их семьям с самого начала СВО в каждом муниципалитете Тюменской области действуют семейные социальные гостиные. Эта практика доказала свою эффективность. Всего в регионе их 82. С первых дней СВО в Тюменской области начали действовать меры поддержки для военнослужащих и их семей. Сегодня их уже 27 – для участников и ветеранов и 40 – для семей.