В Тюмени обсудили бюджет города на 2026-28 годы

Мэр Тюмени Максим Афанасьев привёл детали прошедшего предварительного обсуждения бюджета города на 2026-28 гг.

"Почему это так важно? Именно совместная работа позволяет учесть интересы всех горожан и выстроить сбалансированную стратегию развития Тюмени", - написал Афанасьев на своей странице "ВКонтакте".

При составлении бюджета Тюмени власти вынуждены быть максимально прагматичными и рациональными, считает мэр. Основу бюджета традиционно составляют два налога – на доходы физических лиц (НДФЛ) и взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения (УСН). В 2026 г. на долю этих налогов придется практически половина от всех поступлений в бюджет. Кроме того, с 1 января 2026 г. вводится туристический налог, который позволит дополнительно привлечь в городской бюджет около 45 млн руб.

Общий объём расходов бюджета составит 48,9 млрд рублей. Из них 44 млрд пойдут на текущее обеспечение жизнедеятельности города: социальную сферу, содержание городской территории, транспорт и социальную поддержку населения.

"Работа над проектом бюджета продолжается. Публичные слушания состоятся 13 ноября. Мы уверены, что совместная работа депутатов, администрации и горожан позволит принять бюджет, отвечающий интересам тюменцев и обеспечивающий устойчивое развитие нашего города на ближайшие годы", - подытожил Максим Афанасьев.