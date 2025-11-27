На Урале коллекторов оштрафовали на 50 тысяч за один звонок должнику

На Среднем Урале организации по возврату просроченной задолженности назначили штраф за один звонок должнику.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, уралец заключил кредитный договор с банком, по которому образовалась задолженность – около двух тысяч рублей. После этого коллекторы стали звонить должнику, в том числе и в выходной день.

Как установили судебные приставы, один из телефонных звонков был сделан после 20:00, что является нарушением федерального закона. За это коллекторская организация оштрафована на 50 тысяч рублей. В свердловском ГУФССП отметили, что деньги уже поступили в бюджет.

Напомним, недавно жительнице Екатеринбурга позвонили 127 раз за неделю из-за долга по кредиту. Из-за этого организацию оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Справка

Взаимодействие коллекторов с должником запрещено в рабочие дни с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие дни с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника.