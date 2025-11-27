В Пензенской области при атаке БПЛА поврежден многоквартирный дом

В Тамале (Пензенская область) обломки БПЛА повредили кровлю нежилого дома. Взрывной волной были выбиты стекла близлежащего многоквартирного дома. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко Telegram-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал. Территория происшествия оцеплена. Жителям поврежденных квартир окажут поддержку, заявил губернатор.

В Пензенской области вводился план "Ковер" - действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В настоящее время он уже снят.