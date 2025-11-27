В РФ создадут систему предоставления налогового вычета молодым специалистам

В России может быть создана региональная система налоговых льгот для молодых специалистов в социальной сфере.

Соответствующий проект закона, разработанный депутатами от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым при участии Александра Ремезкова, в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в правительство. Инициатива предполагает предоставление регионам права самостоятельно устанавливать налоговые вычеты для специалистов в возрасте до 35 лет, работающих в образовании, здравоохранении, науке, культуре и искусстве.

Как пояснил Сергей Миронов, конкретные параметры льготы — ее размер, перечень должностей и профессий — будут определяться на местах, исходя из финансовых возможностей и кадровых потребностей каждого субъекта. Кроме того, региональные власти смогут устанавливать и дополнительные критерии для получения вычета, такие как требования к стажу, сроку проживания в регионе и другие.

По мнению авторов проекта, эта мера станет эффективным инструментом для привлечения молодых кадров в отрасли, которые сегодня остро нуждаются в специалистах, сообщают "Известия".