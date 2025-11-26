Ушаков: Мирный план США по Украине в Абу-Даби не обсуждался

Мирный план Вашингтона по урегулированию на Украине не обсуждался в ходе переговоров в Абу-Даби. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По его словам, план вообще еще по деталям ни с кем не обсуждался. "Мы его видели, нам его передали, но обсуждений не было", - пояснил Ушаков.

По словам представителя Кремля, Москва получила план "по неофициальным каналам".

"Там несколько бумаг, - уточнил Ушаков. - Несколько вариантов, кое в чем даже можно запутаться". "Скажем так, какие-то последние версии к нам попали - я так думаю", - резюмировал он.

Ранее Ушаков сообщил ,что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф может посетить Москву на следующей неделе, об этом с ним достигнута предварительная договоренность.