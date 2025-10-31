В Госдуме не слышали о планах заблокировать Telegram

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сообщил, что блокировку Telegram и WhatsApp* власти даже не обсуждают. Так он прокомментировал сообщения о том, что для пользователей Telegram и WhatsApp* в России авторизация может осложниться.

Депутат отмечает, что Telegram и так активно взаимодействует с Роскомнадзором, поэтому претензий к нему со стороны властей нет. С WhatsApp* иначе. Он принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и террористической, так что применение ограничений к этому месседжеру должно быть, чтобы заставить соблюдать российское законодательство. Например, можно было бы ограничить размер пересылаемых файлов. Но пока этот вопрос не обсуждался, и возможность беспрепятственно пользоваться этим мессенджером, вполне возможно, сохранится еще долго.

Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко тоже считает, что о блокировке Telegram и WhatsApp* речь не идет. Он полагает, что Роскомнадзор просто борется с интернет-мошенниками. Ограничить звонки на российские номера с зарубежных сим-карт просто, а вот с российских - еще вопрос. И, помимо массового изъятия из оборота "серых" сим-карт, могли были задействованы еще какие-то меры, чтобы по этим картам нигде нельзя было зарегистрироваться. Поэтому иностранным месенджерам "досталось". Но это лишь предположение.

Член ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин напоминает, что с 1 ноября операторы связи начнут разрывать договоры с гражданами, оформившими на себя более двадцати сим-карт. Мера направлена на борьбу с мошенниками, которые долгое время использовали отсутствие каких-либо ограничений и скупали сотовые номера тысячами. Только в прошлом году Роскомнадзор выявил 920 физлиц, совокупно владеющих почти десятью миллионами карт. То есть в среднем на каждого было по 10 тысяч карт, что очень подозрительно.

Ранее вступил в действие закон, позволяющий каждому гражданину контролировать оформленные на него договора сотовой связи в специальном разделе "Госуслуг". Если человек видит, что на него оформлен какой-то незнакомый номер, то, скорее всего, это мошенники, воспользовавшиеся "слитыми" паспортными данными для активации этих карт. Эти номера человек может отключить прямо на портале. Если этого не сделать, есть риск, что оператор заблокирует все номера, оформленные на этот паспорт.

*мессенджер WhatsApp принадлежит американской корпорации Meta, которую российский суд признал экстремистской организацией и запретил на территории РФ