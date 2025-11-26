Паслер объяснил "внешнее управление" в Среднеуральске

Свердловский губернатор Денис Паслер объяснил ситуацию, сложившуюся в Среднеуральске, финансовый контроль в котором введен областным минфином.

Он попросил журналиста, задавшего вопрос, привести цитату мэра города Алексея Стасенка. Журналист зачитал получившую распространение в СМИ цитату: "Еще в 2024 году был реализован большой проект, горожане уже пользуются его благами. Мы выплатили контрагенту 70% стоимости, остальные [областной минфин] должен был довести в начале года". Паслер подтвердил слова градоначальника.

"В 2024 году даны обещания по ряду проектов, но деньги не были выделены. В корректировке бюджета ресурсы предусмотрены, деньги заложены", - подчеркнул глава региона. При этом он подчеркнул, что называть ситуацию внешним управлением нельзя, поскольку ситуация в городе стабильная и нет проблем с устойчивостью.

Он также рассказал о расторгнутом контракте на строительство очистных сооружений в Среднеуральске. В октябре был расторгнут контракт на 2,5 млрд руб., поскольку проект был, а денег на него заложено не было. Сейчас проект пересмотрен, сумма выросла до 2,8 млрд руб и в декабре область будет размещать конкурс и искать подрядчика, который возьмется реализовать задачу за три года.