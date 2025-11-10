Среднеуральск утратил платежеспособность. Формирование бюджета будет идти под контролем минфина области

Минфин Свердловской области подтвердили новость об утрате Среднеуральском платежеспособности. Как сообщили Накануне.RU в министерстве, для города по распоряжению губернатора Дениса Паслера муниципалитет разработает план восстановления финансовой устойчивости, после чего местная дума его утвердит.

"Губернатор Свердловской области Денис Паслер, среди прочих задач, ставит задачу поддержания финансовой устойчивости всех территорий нашего региона. В первую очередь это касается качества управления финансами и работы с кредиторской задолженностью в муниципалитетах. Это рабочий процесс для всех муниципальных администраций во взаимодействии с Минфином. В свою очередь регион использует возможности бюджетного законодательства для восстановления платежеспособности муниципалитета, например, участвуя в вопросах согласования проекта местного бюджета", - рассказали в министерстве.

Детали ситуации, как и причина утраты платежеспособности не раскрываются.