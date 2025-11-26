Паслер: Комиссия по защите прав учителей уже готовится рассмотреть пять обращений

Разрешить проблему возникновения конфликтов между педагогами и школьниками необходимо через настраивание взаимоуважения и взаимопонимания между обеими сторонами. Об этом заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер во время "прямой линии".

По его словам, нельзя однозначно занять чью-то сторону или избрать единый шаблон решения проблемы, так как каждая ситуация по своему индивидуальна. Однако каждую из них объединяет отсутствие уважения одной стороны к другой.

"В тех ситуациях, которые возникают, отношения поколений строятся на взаимном уважении, а уважению молодежь учат в семье. Я и за педагогов, и за детей. Педагоги это наше настоящее, а дети - будущее. И мы должны предоставить им взаимопонимание на всех уровнях. Но фундамент уважения к педагогам должен закладываться именно в семье", - подчеркнул глава региона.

По его словам, задача государства, региональных и муниципальных властей - это создание комфортных условий для педагогов, ведь именно со школы человек "во всех смыслах начинает свою образовательную жизнь". Ранее сообщалось, что после инцидента с учителем физики из Академического Сергеем Перминовым, в Свердловский области создали комиссию по защите прав педагогов.

Денис Паслер сообщил, что комиссия уже готовится рассмотреть пять обращений. О характере обращений он не рассказал.