Или рыночная ипотека выросла, или спекуляции с льготами: Минфин гадает о причинах роста кредитования

В Минфине России заявили о неожиданном росте спроса на ипотеку, который превысил ожидания ведомства. К концу года отмечается всплеск, причины которого не до конца ясны, рассказал заместитель министра финансов Иван Чебесков.

"Есть разные точки зрения, почему этот всплеск есть. Есть точка зрения, что чуть-чуть выросла рыночная ипотека, есть точка зрения, что есть спекуляции по семейной ипотеке. Тем не менее мы видим, что спрос по ипотеке выше наших ожиданий. Ситуация будет примерно такая же в следующем году, но будет расти доля рыночных программ", - цитирует Чебескова "Коммерсант".

Ранее аналитики рынка недвижимости заявляли, что доля рыночной ипотеки в России может вырасти до 50% (с текущих 20%) в 2026 году, если ключевая ставка Центрального банка установится на уровне 13-15%, это базовый сценарий аналитиков портала о недвижимости М2, сообщил гендиректор проекта Алексей Завгородний.

При базовом сценарии ипотечный рынок недвижимости может показать рост в 6-11%, и до 7% может вырасти неипотечный рынок.

Если инфляция будет расти более низкими темпами, а ключевая ставка будет стремиться к нейтральным показателям (хотя бы в районе 10,5-11,5%), то доля рыночной ипотеки могла бы достигнуть 60%, считают аналитики.

В "проинфялционном" сценарии заложено сохранение доли рыночной ипотеки (у авторов прогноза она оценивается в 30%).